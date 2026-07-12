 

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

12.07.2026, 11:33, Разное
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В полуторагодичном исследовании приняли участие более 200 взрослых добровольцев с ожирением. Их случайным образом разделили на три группы. Участники первой интервально голодали: три дня в неделю (не подряд) они съедали всего 30 процентов от своего дневного рациона в строгом четырехчасовом окне — с восьми часов утра до полудня, после чего следовал 20-часовой период без еды. В остальные дни они питались как обычно. Вторая группа сидела на классической диете, ежедневно урезая свой рацион до 70% от привычной нормы. Третья группа (контрольная) просто получила общие методички по здоровому питанию.

Полгода спустя ученые подвели промежуточные итоги: добровольцы как из группы интервального голодания, так и из группы подсчета калорий похудели абсолютно одинаково — в среднем на 7 килограммов (контрольная группа сбросила лишь два). Причем побочным результатом обеих диет стало заметное улучшение настроения и снижение уровня депрессии у большинства участников эксперимента.

Однако основная разница крылась не в весах, а в психологическом состоянии худеющих. Для проведения этого анализа исследователи из Университета Аделаиды (Австралия) под руководством профессора Леони Хейльбронн (Leonie Heilbronn) пристально изучили, как оба подхода влияют на пищевые привычки, сон и общее качество жизни людей.

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Оказалось, что сторонники традиционной диеты худели за счет постоянного, изматывающего ментального контроля — им приходилось ежеминутно сдерживать себя, избегать переедания и взвешивать порции. Этот постоянный стресс от чувства ограничений составил около 15% в общем успехе их похудения, но именно он чаще всего приводит к срывам в долгосрочной перспективе.

В то же время испытуемые на интервальном голодании вообще не испытывали психологического прессинга: они не думали о постоянном самоконтроле, поскольку схема работала сама по себе за счет простого временного графика. Результаты этого эксперимента были опубликованы в научном журнале Clinical Nutrition.

Авторы работы подчеркивают, что именно поведенческие и психологические факторы определяют, сможет ли человек удержать вес. Интервальное голодание убирает главный минус любой диеты — ощущение вечных запретов. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы внедрить этот метод в практику персонализированной медицины и помогать людям, которым тяжело даются стандартные ограничения в еде.


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