Даже легкий недосып в современном мире провоцирует ожирение

Исследователи из Колумбийского университета впервые изучили влияние краткосрочной нехватки сна на активность человека – а именно, на склонность к увеличению массы тела. Связь между недосыпом и ожирением давно установлена, но ранее речь шла о критических случаях. Напротив, большинство работающих людей в развитых странах сегодня ежедневно теряют час-полтора сна и не видят в этом особых проблем. А ученые их нашли.

В эксперименте почти сотня человек на протяжении 6 недель спала на 90 минут меньше положенного, при этом в остальном их график и привычки оставались неизменными. Затем они на такой же срок вернулись к полноценному сну. На протяжении всего эксперимента у них постоянно измерялись масса тела, обхват талии, состав жировой ткани и уровни гормонов, влияющих на аппетит.

Выяснилось, что нехватка сна привела к набору массы примерно на 0,5 кг. На первый взгляд, совсем немного — но это результат 6 недель, а если экстраполировать его на год, получится довольно тревожное значение. Что еще важнее, хотя люди де-факто бодрствовали в течение суток больше, их подвижность и активность из-за недосыпа значительно снизилась – что и стало причиной набора веса.

Как «бонус», такой легкий хронический недосып приводит к увеличению активности воспалительных процессов в сердце. Также появляются признаки повышенной инсулинорезистентности – биомаркера диабета 2 типа. Что в комплексе с повышением веса, разумеется, никак не способствует здоровью.Источник — Columbia University

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro