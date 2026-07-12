Не менее 27 человек погибли при пожаре в популярном пабе в Бангкоке

В ночь на 13 июля произошел пожар в популярном пабе на севере Бангкока. По информации издани Thairath, погибли не менее 27 человек, десятки посетителей получили травмы или ожоги.

Пожар начался незадолго до полуночи в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак. Огонь быстро охватил помещение, посетители в панике пытались выбраться наружу. Некоторым удалось выбежать на улицу, другие оказались заблокированы внутри.

Издание MGR Online пишет, что большинство погибших обнаружили в туалетах заведения, где люди пытались укрыться от огня и дыма.

Сообщается, что пожарные прибыли через пять минут после вызова, огонь удалось взять под контроль примерно через 35 минут.

Причина пожара пока не установлена. Число погибших и пострадавших уточняется.

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