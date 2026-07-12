 

В декларации Трампа нашли Гренландию, купленную сыном через слепой траст

12.07.2026, 18:18, Разное
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Опубликованная налоговая декларация Дональда Трампа за 2025 год подтвердила, что семья президента всё-таки купила Гренландию – сделка была оформлена через слепой траст, который фактически управляется старшим сыном главы государства. Стоимость сделки в документах не указана – датская сторона якобы согласилась на передачу острова в обмен на «пакет уступок» без денежного эквивалента.

В команде президента заявили, что это рядовая инвестиция в арктическую недвижимость, а гренландцам пообещали «приблизительно те же возможности, что у жителей Мар-а-Лаго». Однако в Дании отрицают подписание финальных документов, хотя и признают, что в ходе переговоров «обсуждались формы партнёрства».

Юристы семьи Трампа уже пригрозили СМИ иском за разглашение конфиденциальной информации, но в то же время генпрокурор США Эдгар Трамп-Буш заявил, что не считает декларацию президента проблемной, поскольку она была подана в срок и заполнена авторучкой с синими чернилами.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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