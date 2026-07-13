«Для тех, кто ценит своё время»: «Роснефть» начала тестировать услугу fast track на отдельных АЗС

С понедельника «Роснефть» начала тестировать услугу fast track на своих автозаправочных станциях – постоянные клиенты могут приобрести разовый пропуск за 3,999 рублей или абонемент на месяц за 15,999 рублей, и заправляться без очередей и с повышенными лимитами. Слоган нового сервиса: «Для тех, кто ценит своё время».

Приобрести право беспрепятственного посещения пока можно только на некоторых станциях, причём число мест ограничено. Пользователь должен заранее указать время прибытия и номер своего автомобиля.

«Высококвалифицированные и вежливые отряды ведомственной охраны встретят вас в начале очереди и уже через несколько минут вы будете у колонки. В стоимость услуги входит полное ассистирование на всех этапах заправки – вам даже не придётся выходить из автомобиля», – говорится в рассылке компании.

Кроме того, для покупателей месячной подписки на fast track на АЗС будут оборудованы лаунж-зоны – если топливо закончится как раз в момент прибытия VIP-клиента, ему предложат подождать новой поставки в кондиционируемом помещении с телевизорами, игровыми приставками, напитками и снеками.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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