 

В Подмосковье задержан бывший кандидат в президенты России Борис Надеждин

13.07.2026, 18:31, Разное
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В Долгопрудном задержан оппозиционный политик Борис Надеждин, которого несколько дней назад российские власти признали «иностранным агентом». В 2023 году ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом на пост президента России, признав часть подписей недействительными.

Адвокат политика заявил «Осторожно, новости», что на Надеждина уже составили протокол по статье 20.3 КоАП РФ – о демонстрации экстремистской символики. Его везут в суд. О какой именно публикации идет речь, на данном этапе неизвестно.

Согласно заявлению министерства юстиции РФ, причина внесения политика с реестр иноагентов – создание и распространение материалов других иностранных агентов и нежелательных организаций, а также распространение дезинформацию о действиях властей и работе избирательной системы.

После этого Надеждин заявил, что не намерен покидать Россию и продолжит политическую деятельность. «Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», – заявил он.


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