 

Турист из Израиля погиб во время отдыха в Альпах

13.07.2026, 20:31, Разное
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32-летний Алам Амаль Алам ад-Дин Фарес из Хурфейша погиб в результате падения с высоты во время отдыха в Альпах, на границе Швейцарии и Италии, пишет N12.

В местном совете Хурфейша выразили соболезнования семье погибшего: «Он был замечательным молодым человеком, у которого вся жизнь была впереди, но она оборвалась в одно мгновение».

Сайт Ynet пишет, что мать Алама Фареса называют «матерью всех солдат». После трагедии 7 октября она готовила для израильских солдат, размещенных на границе.


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