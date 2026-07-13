«Мы покажем, что значит решимость Америки» — Рубио пригрозил Международному уголовному суду

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд в посягательстве на суверенитет Соединенных Штатов и пообещал жесткий ответ со стороны Вашингтона.

«Международный уголовный суд стремится стать никому не подотчетным арбитром нового глобального правопорядка, получить возможность по своему усмотрению преследовать и арестовывать наших граждан и угрожать самим основам американского суверенитета», – написал Рубио в социальной сети X.

«Мы дадим МУС в полной мере понять, что означает решимость Америки», – добавил госсекретарь.

Заявление Рубио прозвучало на фоне новой кампании администрации Дональда Трампа по дипломатической изоляции Международного уголовного суда. Как сообщил Reuters представитель Госдепартамента, Вашингтон рассматривает запреты на въезд, аннулирование виз, расширение санкций против самого суда и связанных с ним организаций, а также давление на другие государства с целью побудить их выйти из МУС.

По словам собеседника агентства, Рубио и другие высокопоставленные американские чиновники требуют от стран, сотрудничающих с правоохранительными органами США, размещающих американские войска или пользующихся гарантиями безопасности Вашингтона, не признавать полномочия МУС в отношении американских должностных лиц и военнослужащих. Государства, которые продолжат поддерживать суд и одновременно получать американскую помощь, могут подвергнуться дополнительной проверке.

США не являются участником Международного уголовного суда и отвергают его юрисдикцию над американскими гражданами. 2 июля Министерство юстиции США официально уведомило МУС, что Вашингтон не будет сотрудничать с его расследованиями.

В июне трое судей МУС подали иск против Трампа и его администрации, заявив, что введенные против них санкции незаконны и направлены на оказание давления из-за принятых ими судебных решений. Администрация США настаивает, что меры были введены законно и необходимы для защиты американских национальных интересов.

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