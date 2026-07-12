 

Минкульт разрабатывает закон об ответственности за «осуществление доступа» к фильмам без прокатного удостоверения

12.07.2026, 15:18, Разное
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В министерстве культуры Российской Федерации создана рабочая группа, которая должна к сентябрю подготовить законопроект об ответственности для граждан за «осуществление доступа» к фильмам, не имеющим прокатного удостоверения. Под этой формулировкой подразумевается как загрузка подобного содержимого на личное цифровое устройство, так и ознакомление с ним.

Как рассказала министр культуры Ольга Любимова, россияне, посмотревшие не одобренные фильмы, будут сталкиваться с той же ответственностью, которая сейчас предусмотрена для пользователей VPN.

«Есть определённая тенденция – у нас государство защищает людей от потенциально деструктивной или иной не разрешённой информации, принимая в том числе законы о запрете доступа к ней. И эту тенденцию мы предлагаем распространить и на кинематограф, потому что здесь ответственность безусловно должен нести не только распространитель, но и потребитель, если он решил целенаправленно ознакомиться с каким-то произведением, которое ему не рекомендовали», – пояснила она.

Учитывая тренд на защиту детей, документ будет предусматривать особенно суровые санкции для тех, кто решил показать фильм без прокатного удостоверения несовершеннолетним. Рассмотреть и принять закон планируется уже после выборов в Госдуму.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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