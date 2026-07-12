 

Трамп распорядился приспустить флаги в знак траура по Линдси Грэму

12.07.2026, 19:31, Разное
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Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране до 18:00 субботы в память о сенаторе-республиканце Линдси Грэме.

В публикации в своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Грэма близким другом и выдающимся человеком, который многое сделал для США и родного штата Южная Каролина.

Линдси Грэм умер в возрасте 71 года после непродолжительной внезапной болезни, сообщила его пресс-служба.му


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