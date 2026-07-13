Эксперимент объяснил миф о женской многозадачности

Стереотип о том, что женщины лучше мужчин справляются с несколькими делами одновременно, может объясняться не реальной способностью к многозадачности, а особенностями общения во время нее. К такому выводу пришли психологи из Центра когнитивной и клинической нейронауки Брунельского университета и Городского университета Сент-Джордж (оба расположены в Лондоне, Великобритания). Их статья опубликована в журнале Psychological Research.

Несмотря на распространенное убеждение, авторы предыдущих исследований не нашли убедительных доказательств того, что женщины объективно лучше справляются с многозадачностью. Однако большинство таких экспериментов проводили за компьютером: участники должны были переключаться между относительно простыми когнитивными заданиями. Теперь специалисты решили приблизить условия к повседневной жизни.

В первом эксперименте участвовали 78 человек — 41 мужчина и 37 женщин. Им предложили одновременно выполнять пять разных задач: по таймеру следить за приготовлением еды, искать телефонные номера, контролировать появление слов на экране, выполнять задание с буквами и цифрами, а еще поддерживать разговор с экспериментатором. Такой набор дел имитировал ситуацию, когда человеку приходится постоянно переключать внимание.

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По итогу эксперимента выяснилось, что в четырех из пяти задач различий между мужчинами и женщинами практически не было. За исключением поддержания разговора. В среднем женщины ответили почти на 25 из 28 заданных им вопросов, тогда как мужчины — максимум на 20, то есть проигнорировали более четверти вопросов. Тем не менее качество и скорость ответов, которые мужчины все же давали, не отличались от женских.

Затем психологи проверяли, замечают ли окружающие это различие. Для второго эксперимента они записали на видео участников, выполняющих задания, и показали короткие фрагменты 160 добровольцам, не знавшим истинной цели исследования. Наблюдателей попросили оценить, насколько человек на видео выглядел собранным, уверенным, напряженным и успешно справляющимся с несколькими делами одновременно.

Оказалось, женщин чаще считали более организованными, лучше контролирующими ситуацию, менее напряженными и в целом успешнее выполняющими многозадачную работу. Как показал последующий анализ показал, эти впечатления в значительной степени определялись тем, насколько активно участники поддерживали разговор с экспериментатором. Иными словами, общение, а не способность выполнять сразу несколько действий, сильнее всего влияло на восприятие человека окружающими.

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Именно способность поддерживать разговор на фоне других дел помогла сформировать миф о том, что женщины лучше справляются с многозадачностью, допустили авторы исследования. Кроме того, они отметили, что эти результаты не означают существования у женщин общего преимущества во всех подобных ситуациях — они показали различия лишь в одном компоненте многозадачной деятельности.

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