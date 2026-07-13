 

Названа причина внезапной смерти Линдси Грэма

13.07.2026, 5:31, Разное
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Причиной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма названо острое расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, сообщают американские СМИ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу.

Заключение пока считается предварительным. Окончательная причина смерти будет установлена после завершения токсикологического и микроскопического исследований, которые могут занять несколько недель.

Сенатор Линдси Грэм, друг Израиля и Украины: 1955-2026. Фотогалерея

Расслоение аорты происходит при разрыве внутреннего слоя стенки крупнейшей артерии организма и может привести к внезапной смерти.

Ранее представители сенатора сообщали, что он скончался после непродолжительной и внезапной болезни.

Достоверных данных, указывающих на насильственную смерть, отравление или покушение, нет. Появившиеся в социальных сетях предположения о возможной причастности иностранных государств доказательствами не подкреплены. На данный момент основной версией остается смерть по естественным причинам.

Незадолго до смерти Грэм посетил Украину, где 10 июля встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Россию. Это был его десятый визит в Украину после начала полномасштабной войны.

Линдси Грэм представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года, а до этого восемь лет был членом Палаты представителей. За более чем три десятилетия работы в Конгрессе он стал одним из наиболее заметных американских политиков в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Сенатор считался одним из самых последовательных сторонников Израиля в Вашингтоне. Он выступал за расширение американской военной помощи еврейскому государству, поддерживал жесткую политику в отношении Ирана и неоднократно защищал действия Израиля на международной арене.


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