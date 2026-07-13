 

Армия РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области Украины

13.07.2026, 8:01, Разное
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В ночь на 13 июля армия РФ нанесла ракетно-дроновые удары по портам Украины. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, заявляет минобороны РФ.

Российские военные передают, что были атакованы объекты, «используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов».

Телеграм-канал «ОдессаИНФО» опубликовал видео горящих автомобилей в порту.

Информация о причиненном ущербе уточняется.

ГСЧС Украины пишет о ночном ударе армии РФ по Запорожью. Причинен ущерб, есть пострадавшие, в их числе дети.


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