 

Благодаря снижению количества автомобилей в Москве отменили плату за парковку

13.07.2026, 9:18, Разное
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Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление «О реорганизации платных городских парковок в городе Москве». Согласно документу, с 13 июля 2026 года граждане смогут бесплатно оставлять свои автомобили на любых столичных улицах.

«Благодаря снижению количества автомобилей пробок в центре больше нет, а значит и нет нужды взымать плату с москвичей и гостей столицы за парковку», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время аналогичное решение могут принять власти Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова и других городов с платными парковками.

«Всё больше граждан выбирают общественный транспорт, велосипеды, либо ходят пешком. Поэтому в содержании сети платных стоянок больше потребности нет», – пишет газета.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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