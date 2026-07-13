 

ВСУ — ночью перехвачены 3 из 3 ракет, 123 из 134 БПЛА. МО РФ — сбиты 342 беспилотника, есть жертвы

13.07.2026, 9:31, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 3 ракеты Х-59/69 и 134 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 авиационных ракет Х-59/69 и 123 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 6 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Одесской и Запорожской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 342 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями. Сообщается о не менее трех погибших в Московской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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