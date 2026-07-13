 

Гиперкар, способный ездить вверх колесами, стал серийным

13.07.2026, 11:15, Разное
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Уникальный электрический гиперкар Spéirling Pure от McMurtry пойдет в серию. Правда, ограниченной партией, всего 100 экземпляров. Это уже не концепт, а полноценный автомобиль для практического использования, преимущественно, для участия в гонках – он специально сертифицирован для этих целей.

Главная особенность Spéirling Pure – возможность перемещаться по наклонным поверхностям и даже ездить по потолку тоннелей. Достигается это благодаря системе из мощных вентиляторов в днище, которые отсасывают воздух и прижимают машину к поверхности. Изначально это было необходимо для создания мощной прижимной силы при прохождении поворотов на больших скоростях, а также потому, что инженерам некуда было девать энергию батарей. Этот агрегат создан для взрывного выброса мощности – ездить медленно и спокойно на нем бессмысленно.

В серийной версии емкость батареи увеличилась до 100 кВт·ч, из-за чего электрокар стал длиннее и тяжелее, но создаваемая вентиляторами прижимная сила все равно превосходит его вес и способность ездить вверх ногами сохраняется. Боковые обтекатели и юбки теперь регулируемые, а колесная база увеличена для удобства движения по обычным дорогам и погрузке на прицеп. Все ключевые компоненты выполнены не из инновационных материалов, как у концепта, а из проверенных аналогов для увеличения долгосрочности использования.

Заявлено, что Spéirling Pure обеспечивает уровень производительности, который ранее считался физически недостижимым для серийного автомобиля. И за это нужно заплатить всего $1,3 млн, с возможностью выбора опций, таких как колеса, цвет кузова, графика и отделка салона.

Источник &#8212 McMurtry Automotive


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