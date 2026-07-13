 

Ростех представил многопульный винтовочный патрон для борьбы с беспилотниками

13.07.2026, 12:45, Разное
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Входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» разработал новый тип винтовочного патрона «Многоточие» для уничтожения дронов. Патрон предназначен для штатного автоматического оружия, выпускается в двух версиях — 5,45×39 мм и 7,62×54 мм и уже поступает в войска.

Для унификации серийного производства патрон выпускается со стандартной гильзой и порохом. Пуля состоит из трех частей и после выстрела «рассеивается», увеличивая вероятность поражения скоростных беспилотников втрое.

В «Ростехе» сообщили, что использование «Многоточия» не предполагает внесения изменений в стрелковое оружие и установки дополнительных приспособлений. Стрельбу также можно вести с установленным глушителем. По имеющимся данным, патрон эффективен на дальности до 300 м.

Оснащение личного состава пехотных подразделений боеприпасами типа «Многоточие» обеспечивают им дополнительную защиту от небольших низколетящих дронов, против которых невыгодно и малоэффективно использовать дорогостоящие зенитные ракеты.


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