Зюганов предложил сократить школьное образование: «В СССР все кончали 7 классов и потом в космос летели»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК партии выступил с инициативой по реформе образования, предложив сделать обучение после 7-го класса платным. Свою позицию он обосновал ностальгическими воспоминаниями о советском прошлом, где по его словам школьники массово уходили в заводские цеха после семилетки, а уже оттуда напрямую отправлялись пилотировать космические корабли.

Коммунист заявил, что нынешние 11 классов – это «буржуазный перебор», а все необходимые знания будущему гражданину можно выдать за семь лет, остальное – платно. Кроме того, Зюганов потребовал перевести учителей на работу в две смены с сохранением нынешней зарплаты, чтобы «оптимизировать бюджетные расходы на бюджетников». По замыслу вождя, одна смена будет учить детей, а вторая – проводить патриотические беседы с родителями или при необходимости охранять школьное имущество.

«Я сам закончил семь классов и пошёл на завод, а уже через два года подавал большие надежды в сельском хозяйстве, – сказал с трибуны Зюганов. – Если ребёнок способный – он и за семь лет освоит физику с арифметикой, а если нет – пусть платит, будет ему мотивация. Что касается учителей – хватит им сидеть, надо работать, как в советские времена: одна смена ведёт уроки, вторая пишет планы или красит парты. Вот так. Если уж мы и после этого останемся первыми в рейтингах, то я не знаю, что мы старшим товарищам скажем… Перейдём, значит, после выборов в «Единую Россию» всей партией».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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