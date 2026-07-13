 

ЕС ввел санкции против VK и юрлица мессенджера MAX

13.07.2026, 12:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Европейский союз расширил санкционный список, включив в него VK и связанное с ней юрлицо мессенджера «Макс». На опубликованном фрагменте документа указана Communication Platform LLC — компания, которую в Евросоюзе называют дочерней структурой VK и разработчиком приложения Max.

В обосновании санкций говорится, что разработка Max, якобы, проходила под надзором Федеральной службы безопасности, которая установила требования к создателям приложения. Там же отмечено, что мессенджер должен предустанавливаться на мобильные телефоны и планшеты, продаваемые в России, а также интегрирован с «Госуслугами».

Евросоюз утверждает, что приложение имеет расширенные функции наблюдения. В документе перечислены возможность отслеживать коммуникации, использование VPN, данные других приложений на телефоне, адресную книгу и местоположение пользователей. Также говорится о возможности устанавливать автономные обновления.

Отдельно в санкционном обосновании сказано, что внедрение и продвижение «Макса» сопровождались ограничениями для других независимых приложений, включая WhatsApp и Telegram, а также кампанией против использования VPN. По версии Евросоюза, это должно было ограничить доступ пользователей к заблокированному в России контенту.

Фрагмент санкционного списка Евросоюза с записью о Communication Platform LLC / © European Union, скриншот

В документе также утверждается, что информация, собранная российскими властями через Max, уже использовалась как основание для штрафа гражданина России за опубликованный в приложении контент. На этом основании Communication Platform LLC названа компанией, которая, по версии ЕС, оказывает техническую поддержку против гражданского общества и демократической оппозиции.

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео» Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube. naked-science.ru

При этом конкретных публичных доказательств таких возможностей приложения пока не представлено. В санкционном документе изложена позиция Евросоюза, но в нем нет технического разбора, результатов независимого аудита, фрагментов кода или описания конкретных механизмов, которые прямо подтверждали бы перечисленные функции.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.07 / Гарвардский астрофизик объяснил природу объекта из новых документов об НЛО

13.07 / ЕС и Великобритания ввели совместные санкции против российских инструментов гибридной кибер-войны

13.07 / Зюганов предложил сократить школьное образование: «В СССР все кончали 7 классов и потом в космос летели»

13.07 / Гиперкар, способный ездить вверх колесами, стал серийным

13.07 / «Не паниковать, верить официальной информации» — мэрия Таганрога комментирует видео о разливе нефти

13.07 / Генетики заставили растение синтезировать пять психоделиков одновременно

13.07 / Зоопсихологи раскрыли новую сторону кошачьего вылизывания

13.07 / ВСУ — ночью перехвачены 3 из 3 ракет, 123 из 134 БПЛА. МО РФ — сбиты 342 беспилотника, есть жертвы

13.07 / Благодаря снижению количества автомобилей в Москве отменили плату за парковку

13.07 / Пожар охватил лес Фонтенбло, к борьбе привлечены самолеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике