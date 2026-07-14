Расследование убийства пресс-секретаря Reform UK Энн Уиддикомб передано отделу по борьбе с террором

Управление полиции по борьбе с террором возглавило расследование убийства пресс-секретаря ультраправой партии Reform UK Энн Уиддикомб, которая прошлом была заместителем министра внутренних дел и членом Палаты общин от консерваторов.

28-летний житель Южного Йоркшира, который ранее был задержан по подозрению в причастности к убийству, но затем освобожден, задержан вновь. Отмечается, что он белый. Министр внутренних дел Шабана Махмуд сообщила, что подозреваемый не был известен полиции.

«В результате динамичного и непростого расследования нашими коллегами из Девоншира и Корнуолла была получена новая информация. Мы работаем над установлением мотивов преступления», – цитирует BBC главу Управления по борьбе с террором Лоуренс Тейлор.

78-летняя Уиддикомб была найдена мертвой около 11:40 9 июля в своем доме в деревне Хейтор на территории национального парка Дартмур в графстве Девон. На ее теле были обнаружены тяжелые травмы. По версии следствия, нападение произошло примерно в 12:30 днем 8 июля – почти за сутки до обнаружения тела.

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