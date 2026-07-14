 

Парад в поддержку Украины — Франция отмечает День взятия Бастилии

14.07.2026, 12:31, Разное
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В Париже состоялся военный парад, посвященный национальному празднику Франции – Дню взятие Бастилии. Захват восставшими парижанами 14 июля 1789 года крепости, в которой располагалась королевская тюрьма, стал символом Великой французской революции.

В нынешнем году парад стал демонстрацией европейского единства и поддержки Украины. На него собрались главы 30 государств, среди которых был и президент Украины Владимир Зеленский. Парад открыли 500 военнослужащих из состава «коалиции желающих», в его воздушной части участвовали самолеты и вертолеты из 11 стран.

Отметим, что торжественные мероприятия проходят в тяжелых погодных условиях. Франция столкнулась уже с третьей с начала лета волной экстремальной жары. Пожар бушует в лесу Фонтебло, в 60 километрах от Парижа. В связи с этим отменен традиционный праздничный фейерверк.


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