 

Брат премьер-министра Испании признан виновным по делу о злоупотреблении доверием

14.07.2026, 15:01, Разное
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Суд испанского города Бадахос вынес приговор по делу композитора и дирижера Давида Санчеса, обвинявшегося в том, что он создал специально для себя должность координатора музыкальных школ одноименной провинции.

Наказанием за злоупотребление общественным доверием стал девятилетний запрет на занятие общественных должностей. Суд снял с него обвинения в преступном вмешательстве, которое могло повлечь за собой тюремное заключение.

Дело вызвало значительный резонанс, поскольку подсудимый – брат социалистического премьер-министра Испании Педро Санчеса. Согласно материалам дела, местные власти согласились с происходящим, рассчитывая, что это поможет им заручиться поддержкой высокопоставленного политика.


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