 

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко

14.07.2026, 16:01, Разное
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Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко. В поддержку решения проголосовали 258 депутатов. Это означает отставку всего правительства.

«Благодарю всех! Было честью работать для Украины», – сообщила Свириденко после ухода с поста, на котором пробыла почти год – с 17 июля 2025 года. До формирования нового кабинета обязанности главы правительства будет выполнять ее предшественник Денис Шмигаль, сейчас – вице-премьер.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемом обновлении кабинета министров и переводе Свириденко на другую должность. Это происходит в рамках новой политической стратегии Украины. Предполагается, что Свириденко станет координатором одного из направлений.


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