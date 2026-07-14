 

90000-люменовая лампа для сапборда открывает красоту ночного моря

14.07.2026, 16:15, Разное
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Словенский инженер-механик и электрик Юре Корбер разработал мощную подводную лампу для сапборда. В отличие от обычных сигнальных огней, используемых на досках, энтузиаст задумал устройство, способное превратить сапборд в настоящую платформу для ночного подводного наблюдения. Прототип весит 3 килограмма и состоит из алюминиевого гидродинамического корпуса и 3D-печатного блока для электроники.

Система включает 36 светодиодов, которые можно независимо контролировать через приложение на смартфоне, разбивая на три зоны: общее рассеянное, нижнее и переднее освещение. Предусмотрена регулировка интенсивности — от нуля до ста процентов. На максимуме лампа выдает до 90 тысяч люмен яркости. Отдельная литиевая АКБ обеспечивает около 210 минут работы на полной мощности. Корбер отмечает, что в прозрачных водах Адриатики свет достает до дна на глубине 20–25 метров.

Фонарь крепится к нижней части доски двумя ремнями, опоясывающими палубу, при этом сопротивление воды остается минимальным. В планах — добавить в конструкцию GoPro для записи увиденного. Корпус, благодаря хорошей теплопроводности, выполняет функцию радиатора, а водонепроницаемый палубный аккумулятор добавляет еще 10 килограммов веса.

Испытания превзошли ожидания: в отсутствие солнечных бликов морское дно выглядит более прозрачным, чем днем, и порой на глубине пяти метров создается иллюзия, что доска скользит над мелководной лагуной. Теперь инженер рассматривает идею выпуска ограниченной серии более доступных по цене моделей с меньшей мощностью.Источник &#8212 New Atlas


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