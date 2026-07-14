 

В Иран прибыл российский воздушный командный пункт Ту-214ПУ

14.07.2026, 16:31, Разное
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Россия направила в Тегеран самолет Ту-214ПУ, оборудованный как воздушный командный пункт с защищенными каналами связи, пишет The Times of India со ссылкой на данные сервисов отслеживания полетов.

Самолет оснащен зашифрованными каналами связи и системами управления, позволяющими координировать действия государственных и военных структур в условиях кризиса. Из-за этого его нередко называют «самолетом Судного дня». Ту-214ПУ эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия», обычно перевозящим высшее руководство РФ.

Издание отмечает, что прибытие самолета может свидетельствовать о контактах высокого уровня между Москвой и Тегераном на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Официально цель его полета не сообщалась.


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