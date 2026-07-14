 

Live: запуск пилотируемого корабля «Союз МС‑29» к МКС

14.07.2026, 17:34, Разное
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Ракета выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС‑29». Он доставит на МКС двух российских космонавтов Петра Дуброва (второй полет в космос), бортинженера Анну Кикину (второй полет), а также второго бортинженера, астронавта НАСА Анила Менон (первый полет в космос). Стоит отметить, что Анна Кикина — первый российский космонавт, ранее стартовавший в космос на корабле Crew Dragon. Видео самого сегодняшнего пуска можно увидеть ниже:

«Теледроид» нацелен на другую перспективную задачу: использование антропоморфных роботов для работ в космосе и внутри станции. До сих пор все попытки такого рода упирались в то, что человека, вопреки стойким мифам из научпопа, крайне сложно заменить. У него больше степеней свободы, чем у роботов, поэтому управлять им как аватаром космонавтам не так просто.

Видео о запуске / © «Роскосмос»

Однако в будущем было бы полезно передоверить таким роботам хотя бы самую простую часть космических задач, особенно самых опасных из них. Речь в том числе о работах в открытом космосе, весьма утомительных физически. Кстати, в ходе экспедиции МКС-75 запланированы два выхода в космос Петра Дуброва и Анны Кикиной по российской программе полета.

Сегодня же, 14 июля, на Байконуре прошли переговоры Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана. Главы космических ведомств двух стран обсуждают несколько вопросов, но главным среди них будет будущее МКС. Пока ее работа запланирована до 2028 года. Но обе стороны имеют аргументы в пользу ее продления: пока орбитальные станции следующих поколений не вполне готовы к работе уже в 2028 году.

Чтобы достичь согласия по этому моменту, надо будет решить ряд вопросов по совместному управлению станцией, чтобы избежать инцидентов, подобных недавней эвакуации NASA космонавтов и астронавтов на корабль Crew Dragon из-за опасений в связи с российскими работами по ликвидации утечки воздуха из российской части МКС.


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