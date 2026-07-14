 

Трамп отказался от взимания платы за проход судов через Ормузский пролив

14.07.2026, 18:01, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от планов взимать 20% за провоз грузов через Ормузский пролив. Вместо этого страны Персидского залива заключат с США торговые и инвестиционные соглашения.

«После весьма продуктивных переговоров с руководством стран Ближнего Востока я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива заключат с Соединенными Штатами», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, объем инвестиций будет «огромным». При этом Трамп не уточнил, о каких именно соглашениях идет речь и будут ли они дополнять ранее объявленные обязательства стран региона.

Президент США также заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме связанных с Ираном. Вашингтон намерен блокировать суда, следующие в иранские порты или из них, а также перевозящие иранские грузы.

«Мы введем полную блокаду, но только в отношении судов, следующих в иранские порты и из них либо перевозящих любые иранские грузы», – подчеркнул Трамп.


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