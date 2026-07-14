Историки доказали, что Сталин лично написал миллион доносов

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире «Первого канала» назвал Иосифа Сталина «самым главным доносчиком в истории человечества».

По информации доктора исторических наук, с 1930 по 1953 год «вождь народов» лично написало около миллиона доносов.

«На основании этих анонимок расстреляли не менее 300 тысяч советских граждан, а 650 тысяч человек отправились в лагеря. Это доказывается архивными материалами, которые мы с коллегами недавно нашли», – сказал бывший министр культуры.

В ближайшее время Мединский планирует снять документальный фильм «Доносчик Коба», а также добиться внесения изменений в школьный учебник по истории России.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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