 

Историки доказали, что Сталин лично написал миллион доносов

14.07.2026, 18:18, Разное
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Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире «Первого канала» назвал Иосифа Сталина «самым главным доносчиком в истории человечества». 

По информации доктора исторических наук, с 1930 по 1953 год «вождь народов» лично написало около миллиона доносов.

«На основании этих анонимок расстреляли не менее 300 тысяч советских граждан, а 650 тысяч человек отправились в лагеря. Это доказывается архивными материалами, которые мы с коллегами недавно нашли», – сказал бывший министр культуры.

В ближайшее время Мединский планирует снять документальный фильм «Доносчик Коба», а также добиться внесения изменений в школьный учебник по истории России. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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