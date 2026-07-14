 

В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

14.07.2026, 21:33, Разное
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Расположенную в центре Млечного Пути сверхмассивную черную дыру Стрелец А* на расстоянии в несколько сотен световых лет от нее опоясывает плотное газопылевое кольцо, в котором под действием ее мощной гравитации происходит постоянное интенсивное движение. Это кольцо называется Центральной молекулярной зоной. Она неоднородна, в ней прослеживается много отдельных массивных облаков, которые друг с другом сталкиваются, разрываются на части и перемешиваются.

Одно из этих облаков зарегистрировано как G+0.693-0.027 и простирается на десятки световых лет. Обычно подобные структуры в космосе представляют собой «звездные ясли» — области активного образования новых светил вместе с их планетами. Но это не тот случай: вблизи черной дыры вещество движется с такой скоростью, что у него почти нет возможности коллапсировать в компактные сферы и формировать звезды.

Зато во время беспрестанных столкновений огромных масс газа и пыли в них накапливаются разнообразные и часто весьма многосложные соединения. К примеру, в облаке G+0.693-0.027 наблюдают мочевину ((NH2)2CO) — этой важный участник процессов «на пороге» биохимии, а еще гидроксиламин (NH₂OH) — «предшественник» аминокислот. По сути, в присутствии именно таких молекул происходит сборка нуклеотидов и в конце концов ДНК и РНК.

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Однако в межзвездной среде пока не наблюдают еще более важных деталей этого конструктора — сахаров типа рибозы или глюкозы. Находили разве что простой сахароподобный гликольальдегид (C₂H₄O₂). Поэтому считалось, что такие молекулы образуются уже непосредственно на небесных телах. Недавно эту картину прояснила международная команда ученых во главе с Изяскун Хименес-Серрой из Центра астробиологии в Мадриде (Испания).

В своей недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, исследователи рассказали о важном открытии: радиотелескопы Yebes и IRAM (оба расположены в Испании) зафиксировали G+0.693-0.027 эритрулозу (C4H8O4), то есть самый настоящий сахар. Молекула особенно примечательна наличием в ней целых четырех атомов углерода: до сих пор такого в космосе не видели.

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Исследователи предположили, что она образуется там на поверхности ледяных частиц под действием космической радиации при соединении двух более простых молекул: гликольальдегида и этиленгликоля (C₂H₆O₂). Ученые смоделировали предполагаемые условия в межзвездном облаке и обнаружили, что этот механизм действительно работает.

Поэтому астробиологи пришли к выводу, что даже и эти детали ДНК могли быть изначально доставлены на древнюю Землю. Например, в процессе тяжелой кометно-астероидной бомбардировки около четырех миллиардов лет назад. По расчетам, падавшие тогда на планету глыбы могли доставить на нее до 50 миллионов тонн эритрулозы.


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