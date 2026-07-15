 

ВСУ — ночью перехвачены 101 из 122 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 93 беспилотника

15.07.2026, 8:01, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 ракеты Х-59/69 и 122 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 101 БПЛА, запущенных российскими военными. Сведений о перехватах ракет нет. Зафиксированы попадания ракет и 18 ударных БПЛА в 19 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен значительный ущерб в Одессе и Черниговской области, есть погибшие и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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