 

Украинские силы заявили об атаке на 20 судов российского «теневого флота» в Черном море

15.07.2026, 8:31, Разное
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Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр», заявил об атаке на 20 судов в Черном море в ночь на 15 июля.

По его словам, целями стали 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир. Бровди утверждает, что речь идет о судах, связанных с российским «теневым флотом». О характере повреждений и дальнейшей судьбе судов он не сообщил.

Командующий назвал атаку началом нового этапа операции «МоЛоЧКа» и заявил, что официальный отчет и видеозаписи будут опубликованы позднее. Ранее украинская сторона сообщала об атаках на 116 судов российского «теневого флота» в Азовском море.

Независимого подтверждения заявленного числа пораженных судов пока нет. Российская сторона сообщения не комментировала.


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