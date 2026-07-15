Рифовые рыбки вступили в симбиоз с червями и поселились в их жабрах

Многощетинковые черви живут в известковых трубках, вросших в коралловые рифы. Наружу червь выставляет только спиралевидные щупальца для дыхания и ловли планктона. Он очень пуглив и при малейшем намеке на опасность тут же сворачивает щупальца и прячется в трубку.

Трубчатых червей обычно считали всего лишь элементом донного ландшафта и пищей для хищников. Однако в Индо-Тихоокеанском регионе случались наблюдения совместного обитания рыб и червей. Было неизвестно, насколько такое поведение систематично.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Symbiosis, изучили коралловые колонии на рифах Белиза на глубине от 5 до 10 метров. Их интересовали отношения карибских неоновых бычков (Elacatinus lobeli) и червей Spirobranchus giganteus.

Ученые применили математические модели, чтобы определить, насколько случайно взаимодействуют рыбы и черви. Дополнительно исследователи проанализировали архивные макрофотографии и видеозаписи, чтобы проверить наличие аналогичного поведения у других видов.

Статистика показала, что бычки и черви встречаются рядом неслучайно. Они были вместе в 11,5 раза чаще, чем предполагало бы независимое распределение видов по рифу. В 25% наблюдений рыбы касались жаберных лучей (щупалец) червя. Что характерно, черви никак не реагировали на прикосновения рыб, хотя обычно они прячутся в известковую трубку даже при колебании воды или падении тени.

Ученые описали специфическое поведение бычков в общении с червями. Рыбы располагались так, чтобы их хвост или нижняя часть тела постоянно касались щупалец червя. Если червь пугался и прятался, рыба тотчас уплывала. Биологи предположили, что она воспринимала потерю контакта с червем как сигнал опасности и пускалась наутек.

Похожее поведение исследователи обнаружили и у других видов рыб и червей, например у звездчатого подковообразного червя, желтоносого бычка и прозрачной морской собачки. Почему черви не боятся? Есть две гипотезы: либо они привыкают к конкретной рыбе, либо бычки работают чистильщиками, удаляя со щупалец паразитов и лишнюю слизь. Взамен рыбы получают очень чувствительную систему сигнализации.

Пока собранные данные не позволяют точно классифицировать тип симбиоза — паразитизм это, комменсализм или мутуализм. Но теперь известно, что связи между рыбами и червями — это широко распространенный и ранее незамеченный элемент экологии коралловых рифов.

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