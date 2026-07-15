 

Собянин: мобильные АЗС начали заправлять машины москвичей прямо на парковках и во дворах

15.07.2026, 16:18, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о разворачивании в столице сети передвижных автозаправочных станций – они будут заправлять машины москвичей прямо во дворах и на парковках, чтобы никто не остался без бензина и не тратил время на очереди.

Вызвать мобильную АЗС можно через личный кабинет на сайте mos.ru. В форме заявки достаточно указать, куда должна подъехать цистерна, какой марки нужен бензин и сколько литров. Далее система автоматически сгруппирует заявки из этой местности и покажет приблизительное время прибытия автомобиля-заправщика.

«Сама услуга вызова мобильной заправочной станции абсолютно бесплатна для жителей столицы. Цены на топливо соответствуют медианным – на 15 июля, к примеру, они составляют 77,5 рублей за 1 литр АИ-95 и 96,2 рубля за 1 литр АИ-98. Для удобства москвичей мобильные АЗС оснащены платёжными терминалами, – сообщил мэр. – Время ожидания в среднем составит не более одного часа. Просим учитывать, что максимальный объём отпускаемого бензина ограничен размером бака транспортного средства – топливо не отпускается в другие ёмкости. Пока мобильные АЗС могут заправлять только личные легковые автомобили и лёгкий (малотоннажный) коммерческий транспорт».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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