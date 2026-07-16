 

Найдены тела более 4800 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

16.07.2026, 5:01, Разное
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Власти Венесуэлы сообщили, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 24-25 июня, выросло до 4829 человек. Учитывается число найденных тел.

С заявлением выступил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По его данным, ранения получили 16740 человек, 17907 жителей остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6462 человека. Медицинскую помощь в больницах и других учреждениях получили 28836 человек.

Власти оказали помощь 128300 семей. В 106 временных лагерях размещены 20800 человек.

Согласно отчету правительства, повреждены 856 зданий, полностью обрушились 190. В зоне бедствия работают 2400 иностранных спасателей, задействованы 30900 сотрудников экстренных служб, а также 31300 тыс. волонтеров.

Землетрясения начались вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зафиксированы два сильных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились примерно в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. За последующие дни после землетрясения в регионе зарегистрировано более тысячи афтершоков.

По оценке ООН, окончательное число жертв может значительно возрасти и достичь 50000 человек, поскольку десятки тысяч людей все еще числятся пропавшими без вести. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться.


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