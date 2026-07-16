 

Трамп сообщил об освобождении удерживавшейся в Иране гражданки США

16.07.2026, 5:31, Разное
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран разрешил покинуть страну гражданке США, которую удерживали там с декабря 2024 года. По его словам, женщина уже находится за пределами Ирана и чувствует себя хорошо.

«Соединенные Штаты Америки признательны Ирану за этот жест доброй воли», – написал Трамп в Truth Social, подчеркнув, что задержание произошло при администрации Джо Байдена.

Речь идет о Дене Карари – гражданке США и Ирана. Ее имя назвал адвокат Джаред Генсер, подтвердивший, что она направляется в Соединенные Штаты. По его словам, Карари запретили покидать Иран после приезда к родственникам в 2024 году. Она не находилась постоянно в тюрьме, однако ее паспорта были изъяты, а сама она десятки раз подвергалась допросам и фактически не могла выехать из страны.

Иранские власти обвиняли Карари в сотрудничестве с враждебным государством и шпионаже. Ее адвокат назвал обвинения сфабрикованными и связал преследование с деятельностью фонда Children of Mehr Foundation, зарегистрированного в США и оказывающего помощь малоимущим детям в Иране.

Ранее американские СМИ сообщали об американке иранского происхождения, задержанной в декабре 2024 года, работавшей в американской технологической компании и руководившей благотворительным проектом для детей. После американо-израильских ударов по Ирану в 2025 году ей предъявили обвинение в шпионаже.

Иранские власти пока публично не комментировали обстоятельства ее освобождения.


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