 

Особый пористый материал может извлекать литры чистой воды даже из пустынного воздуха

16.07.2026, 8:15, Разное
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Ученые из Кильского университета в Германии сообщили о выработке уже 30 кг материала с рабочим названием CAU-10-H. Что примерно в 60 раз больше, чем в предыдущих лабораторных партиях, а его средняя цена снизилась до $12-14 за кг. А еще этому материалу нашлось новое применение, что сделает его коммерчески привлекательным и крайне востребованным в условиях нарастающего перегрева планеты на фоне Эль-Ниньо 2026 года.

CAU-10-H был создан еще полтора десятка лет назад в рамках работ над металлоорганическими каркасами (МОК). Это высокопористые структуры, способные не только накапливать огромное количество влаги, но и делать это очень быстро, поглощая и отдавая воду при определенных условиях. В частности, МОК могут извлекать воду из воздуха даже при уровне влажности всего 18%, а для ее отдачи достаточно нагреть материал всего до 70 градусов.

По мере совершенствования CAU-10-H ученым удалось выйти на показатели поглощения 0,17 грамм воды на каждый грамм материала. В сухих условиях 1 килограмм материала может производить до 1,8 литра питьевой воды в день. А чтобы ее извлечь, немецкие инженеры интегрировали в CAU-10-H углеродные структуры с очень большой теплопроводностью. Причем они могут нагреваться от самых разных источников, включая электричество, солнечный свет и даже тепло оборудования датацентров.

Последнее видится наиболее привлекательным, особенно для богатых стран Ближнего Востока. Полупассивные установки адсорбционного охлаждения на основе CAU-10-H помогут радикально снизить затраты энергии на охлаждение ЦОД. И одновременно будут эффективно генерировать воду в пустыне, где она в большом дефиците.Источник &#8212 Industrial & Engineering Chemistry Research


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