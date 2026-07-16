 

Пожар в детском доме в Алжире, более десяти погибших

16.07.2026, 14:01, Разное
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По меньшей мере 11 человек погибли и 19 пострадали при пожаре, который начался в ночь на 16 июля в столице Алжира. Причина возгорания пока не установлена. Не сообщаются данные и о возрасте жертв.

Согласно алжирскому новостному агентству, 10 пострадавших получили ожоги различной степени тяжести, двое страдают от проблем с дыханием, остальные – в состоянии шока. Отмечается, что установившаяся в стране жаркая погода вызвала многочисленные пожары.


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