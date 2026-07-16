 

США передали домен vk.com мессенджеру Telegram

16.07.2026, 15:18, Разное
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Государственный департамент США принял решение изъять домен vk.com у российского владельца и передать его мессенджеру Telegram.

«Учитывая санкции, введённые против компании VK, у неё не может быть доменных имён в зоне com. Поэтому мы приняли решение вернуть этот ресурс первоначальному владельцу, который зарегистрировал его в 2009 году», – сказал представитель ведомства Роберт Джефферсон.

В Telegram в свою очередь пообещали разместить на сайте веб-версию мессенджера.

«Теперь у пользователей появится ещё одна точка входа, которая сделает наш сервис удобнее и популярнее», – говорится в публикации Telegram в соцсети X.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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