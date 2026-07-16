В Европе тестируют новые кондиционеры, которым не нужны охлаждающие газы

Эластокалорический охладитель

В конце июня в Европе температура превысила 40 градусов, вызвав ажиотажный спрос на кондиционеры. По имеющимся прогнозам, к 2050 году уже две трети домохозяйств мира могут обзавестись системами кондиционирования. Однако масштабирование привычных решений упирается в проблемы: на охлаждение приходится около 3 % мировых выбросов парниковых газов, а к 2050 году энергопотребление вырастет втрое. Фторированные газы имеют потенциал глобального потепления в тысячи раз выше, чем углекислый газ, и Евросоюз взял курс на их отказ с 2024 года.

Именно эти ограничения подталкивают к созданию твердотельных систем охлаждения без хладагентов. В Университете Саарланда уже испытывают сплавы никеля и титана, которые при растяжении и сжатии создают охлаждающий эффект — эластокалорическое охлаждение. Опыты показывают, что оно способно понижать температуру на 5–10 градусов и работать эффективнее классических кондиционеров. Авторы проекта ожидает появления первых работающих установок уже в ближайшие годы.

Канадская Mimic Systems тестирует полупроводниковый тепловой насос, Magnotherm делает ставку на магнитные поля, а британская Barocal — на пластиковые кристаллы. Эти разработки пока не доказали эффективность в больших масштабах, но эксперты сходятся в своих оценках: при должном финансировании сектор способен развиваться стремительно.

Однако технические новшества — лишь часть решения. Европейские здания спроектированы для сохранения тепла, а плотная застройка усугубляет эффект «теплового острова». Поэтому наряду с инженерными разработками нужен системный подход: затенение, вентиляция, светоотражающие материалы и градостроительные решения, вроде парижской сети охлаждения речной водой. Адаптация к растущим температурам требует комплексного пересмотра городской инфраструктуры.Источник — Wired

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