Международный протокол HTTPS признан экстремистским

Суд Верх-Уймона Улаганского района Республики Алтай удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры Российской Федерации и признал международный протокол передачи данных HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) «экстремистским инструментом цифрового противодействия». Теперь его применение на территории РФ, за исключением случаев, санкционированных Минцифры, квалифицируется как содействие распространению материалов, запрещённых в Российской Федерации.

«Протокол HTTPS, маскируя содержимое передаваемых пакетов под видом «шифрования», создаёт неконтролируемый канал для обхода суверенного контура, – говорится в пресс-релизе. – Шифрование данных – базовая функция протокола – по своей сути противоречит принципу прозрачности цифрового пространства и используется преимущественно для организации незаконного доступа к информации».

Суд принял во внимание экспертное заключение ГРЧЦ , согласно которому 97% нелегальных и мошеннических ресурсов используют HTTPS в качестве транспортного слоя, что делает сам протокол «инфраструктурным элементом экстремистской деятельности». Минцифры и Роскомнадзор в свою очередь приветствовали решение суда как «исторический прорыв в области цифрового правопорядка».

«Наконец-то мы получили правовой инструмент для борьбы с шифрованием как таковым, – заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Аркадий Климов. – HTTPS был лазейкой, через которую утекали данные, обходились блокировки и распространялся запрещённый контент. Теперь эта лазейка закрыта».

Министр Максут Шадаев добавил, что ведомство давно разрабатывает отечественный алгоритм Plaintext-B64, который будет обеспечивать «прозрачное шифрование». Технические последствия решения вступят в силу с 1 октября: все веб-серверы, работающие на территории РФ, обязаны отключить поддержку HTTPS и перейти на HTTP. Операторам связи предписано блокировать на сетевом уровне все соединения, использующие TLS-рукопожатие, за исключением предварительно авторизованных сессий, подписанных приложением «ГосКлюч».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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