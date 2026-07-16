 

В прокуратуре напомнили россиянам об ответственности за простой личных автомобилей

16.07.2026, 18:19, Разное
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На сайте прокуратуры Советского района Ставрополя появилось обращение к гражданам с призывом пользоваться личными автомобилями не реже одного раза в неделю.

В противном случае автовладелец может быть привлечён к административной ответственности – штрафу в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо конфискации транспортного средства без выплаты компенсации.

«Достаточно совершить круг по двору и зафиксировать это на камеру. Такой ролик будет доказательством, что машина не заброшена и эксплуатируется», – говорится в обращении ведомства.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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