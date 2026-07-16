 

Украина отвергает обвинения в убийстве главного инженера Запорожской АЭС

16.07.2026, 19:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения в причастности к гибели главного инженера подконтрольной РФ Запорожской АЭС Александра Яковлева. По утверждениям РФ, он погиб в результате удара БПЛА.

«Никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины представлено не было, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной», – заявило ведомство, напомнив о незаконности захвата Россией АЭС.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что расследует гибель Яковлева и его водителя как теракт. «Следствие установит конкретных представителей киевского режима, действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан», – заявляет СКР.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.07 / Джаред Кушнер — «Механизмы помощи Газы создавались террористами, нужен новый подход»

16.07 / Зеленский объяснил, почему снял Федорова с поста министра обороны

16.07 / В прокуратуре напомнили россиянам об ответственности за простой личных автомобилей

16.07 / Международный протокол HTTPS признан экстремистским

16.07 / В Конго нашли новый вид обезьян с оранжевыми губами — лишь пятый раз в Африке за 75 лет

16.07 / США передали домен vk.com мессенджеру Telegram

16.07 / В Европе тестируют новые кондиционеры, которым не нужны охлаждающие газы

16.07 / Бывшему кандидату в президенты РФ, заявившему о возможности эмиграции, запретили выезд из России

16.07 / Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

16.07 / Хакер Эхуд Тененбаум, «The Analyzer», задержан в Европе по подозрению в содействии мошенникам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике