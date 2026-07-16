Украина отвергает обвинения в убийстве главного инженера Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения в причастности к гибели главного инженера подконтрольной РФ Запорожской АЭС Александра Яковлева. По утверждениям РФ, он погиб в результате удара БПЛА.

«Никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины представлено не было, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной», – заявило ведомство, напомнив о незаконности захвата Россией АЭС.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что расследует гибель Яковлева и его водителя как теракт. «Следствие установит конкретных представителей киевского режима, действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан», – заявляет СКР.

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