В Перми разработали прототип робота для уборки коровников

Изображение: Краснокамский РМЗ

В Перми появился инновационный помощник для фермеров — робот для очистки коровников, который разработан учащимися Пермского государственного аграрно‑технологического университета (ПГАТУ). Они предложили способ автоматизировать уборку навоза на животноводческих фермах. Благодаря сотрудничеству с Краснокамским ремонтно-механическим заводом (КРМЗ) идею уже реализовали в виде рабочего прототипа.

Устройство, названное «Роботом-чистоделом», автоматически убирает навоз: размягчает и собирает отходы вакуумной системой в герметичный бак. Алгоритм его работы похож на принцип работы робота-пылесоса: в память устройства необходимо один раз загрузить схему коровника, после чего робот сам проложит оптимальный маршрут, выполнит уборку по расписанию, а при заполнении бака или снижении заряда батареи вернется на базовую станцию. После уборки он дополнительно увлажняет пол, чтобы тот не был скользким. В целях безопасности аппарат наделили системой реагирования на препятствия: при обнаружении человека или коровы он замедляется или останавливается, дополнительно подавая звуковой сигнал.

Внедрение такого робота-уборщика позволит заметно уменьшить долю ручного труда на сельхозпредприятиях. К тому же устройство экологичнее традиционной техники для уборки навоза: оно не производит выхлопных газов, а отходы собирает в закрытые емкости.

Стоит отметить, что КРМЗ и ПГАТУ сотрудничают на протяжении нескольких лет. Завод участвует в совершенствовании образовательной программы вуза, в том числе в развитии центра компетенций по современным кормозаготовительным технологиям. Кроме того, предприятие предоставляет будущим конструкторам сельскохозяйственной техники возможность пройти производственную практику и стажировку.Источник — Краснокамский РМЗ

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