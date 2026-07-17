Стабильность, безопасность и удовольствие от простых вещей помогли избавиться от зависимости

Чего на самом деле хочет зависимый?

Когда говорят о людях с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ), их часто представляют как гедонистов, которые готовы на все ради дозы или бутылки. Казалось бы, чтобы вылечиться, человек должен полностью искоренить в себе любовь к удовольствиям и стать аскетом. Психологи МГППУ решили проверить, как на самом деле соотносятся жизненные ценности человека и его готовность к изменениям. В исследовании приняли участие 52 пациента реабилитационного центра «Возрождение» (мужчины и женщины от 18 до 60 лет с алкогольной, наркотической и смешанной зависимостью), которые находились в центре от двух недель до 16 месяцев. Пациенты прошли тестирование и анкетирование.

Самая главная ценность — безопасность

Согласно классической теории ценностей Шварца, люди, готовые к изменениям, должны высоко ценить «Открытость к новому». Но в случае с зависимыми все работает иначе. Исследование показало, что готовность бросить употреблять напрямую связана с ценностями универсализма (забота о других, толерантность) и безопасности.

Почему важна безопасность: у человека, проходящего реабилитацию, ощущение безопасности могло исчезнуть очень давно. Его жизнь превратилась в хаос. В условиях реабилитации «изменения» — это не поиск новых приключений и не тяга к новизне. Это отчаянная потребность в стабильности, предсказуемости и контроле над собственной жизнью. Готовность к изменениям здесь — это не смелость шагнуть в неизвестность, а желание наконец-то обрести твердую почву под ногами.

Целительный гедонизм

Ученые разделили пациентов на три группы по сроку пребывания в центре: от нескольких недель до нескольких месяцев. Предполагалось, что по мере погружения в строгий режим ценность удовольствий (гедонизма) должна падать. Но результаты показали обратное: чем дольше человек находится в реабилитации, тем выше у него выраженность ценности гедонизма. Главный вывод исследования заключается в том, что в ходе реабилитации меняются ценности.

Нельзя утверждать, что пациенты стали чаще задумываться о наркотиках. Психологи объясняют это так: зависимость убивает способность радоваться обычным вещам. Мозг, привыкший к «дешевому дофамину» от ПАВ, разучился получать удовольствие от прогулки, вкусной еды, общения или хобби.

Рост гедонизма в ходе реабилитации — это показатель восстановления психики. Это момент, когда к человеку возвращается способность получать удовольствие от безопасных и полезных способов поощрения, которые помогают закрепить правильное поведение или полезные привычки, не вызывая при этом зависимости. Выздоровление идет не через страдание из-за ограничений, а через возвращение вкуса к жизни.

Мужчины, женщины и возраст: разные пути к трезвости

Исследование также показало, что универсального «рецепта» мотивации к выздоровлению не существует. Психика мужчин и женщин, молодых и пожилых людей перестраивается по-разному:

Женщины: Готовность к изменениям носит комплексный характер. Она тесно связана с ценностями заботы о близких, самопреодоления и сохранения традиций. Для женщин трезвость — это часто способ восстановить разрушенные социальные связи и позаботиться о тех, кто им дорог.

Мужчины: Готовность к изменениям у мужчин связана с отрицательной корреляцией с гедонизмом. Это значит, что для мужчин путь к трезвости лежит через осознанный отказ от поиска «быстрых удовольствий» и импульсивных реакций.

Молодежь (18–28 лет): Мотивированы поиском безопасности и толерантности. Им важно почувствовать, что мир их принимает и не атакует.

Старшее поколение (38–60 лет): Готовность к изменениям парадоксальным образом связана с ценностью «власть и ресурсы». Для них бросить употреблять — это значит вернуть себе контроль над своей жизнью, восстановить утраченный социальный статус и ресурсы.

Что эти результаты значат для лечения?

Исследование заставило по-новому взглянуть на механизмы выздоровления. Работа психологов МГППУ дает важный сигнал для наркологов, психиатров и психологов: программы реабилитации не должны строиться только на запретах и борьбе с гедонизмом. Если лишить человека удовольствий и не предложить ему альтернативы, срыв неизбежен. Задача терапии — помочь мозгу «перезагрузиться» и заново научиться радоваться жизни без «костылей» в виде ПАВ. Создание безопасной среды, развитие эмпатии и поиск здоровых источников дофамина (творчество, спорт, волонтерство, хобби) будут гораздо более прочным фундаментом долгосрочной ремиссии.

Исследование провела студентка факультета «Юридическая психология» МГППУ Мария Бровкова под научным руководством кандидата психологических наук, доцента МГППУ Натальи Викторовны Богданович. Работа опубликована в Сборнике тезисов участников научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.

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