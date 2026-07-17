Знаменитый робопес Spot от Boston Dynamics готовится стать разносчиком посылок
Поддержать в Patreon
Знаменитый робопес Spot компании Boston Dynamics, который освоил уже множество профессий, готовится стать разносчиком посылок. Компания опубликовала видео, где он выступает в роли помощника водителя-курьера, доставляя посылки адресатам.
По прибытии к месту доставки робот выпрыгивает из почтового фургона, ждет, пока водитель закрепит у него на спине посылки, после чего начинает подъем по ступенькам к двери адресата. Перед дверью Spot слегка приседает на передние ноги, чтобы посылка по маленькому конвейеру съехала вниз. Завершив операцию, робот перемещается к другому дому.
По словам руководства Boston Dynamics, робот избавит курьеров-доставщиков от монотонной работы, что может быть вполне оправдано, даже несмотря на его внушительную стоимость в $75000. Spot может с легкостью переносить посылки размером 40 х 30 х 25 см.
При этом робот обеспечивает мягкую разгрузку посылки на поверхность, предварительно «потренировавшись» на доставке коробок с яйцами. Роботы-почтальоны могут передвигаться не только шагом, но и на колесах, что позволяет доставлять посылки на большие расстояния.
Boston Dynamics сообщает, что может использовать для доставки большое количество своих роботов. В настоящее время компания занимается поиском партнеров в сфере логистики, которые помогут обеспечить масштабирование автоматизации доставки на «последней миле».
Источник — Boston Dynamics
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro