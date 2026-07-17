Знаменитый робопес Spot от Boston Dynamics готовится стать разносчиком посылок

Знаменитый робопес Spot компании Boston Dynamics, который освоил уже множество профессий, готовится стать разносчиком посылок. Компания опубликовала видео, где он выступает в роли помощника водителя-курьера, доставляя посылки адресатам.

По прибытии к месту доставки робот выпрыгивает из почтового фургона, ждет, пока водитель закрепит у него на спине посылки, после чего начинает подъем по ступенькам к двери адресата. Перед дверью Spot слегка приседает на передние ноги, чтобы посылка по маленькому конвейеру съехала вниз. Завершив операцию, робот перемещается к другому дому.

По словам руководства Boston Dynamics, робот избавит курьеров-доставщиков от монотонной работы, что может быть вполне оправдано, даже несмотря на его внушительную стоимость в $75000. Spot может с легкостью переносить посылки размером 40 х 30 х 25 см.

При этом робот обеспечивает мягкую разгрузку посылки на поверхность, предварительно «потренировавшись» на доставке коробок с яйцами. Роботы-почтальоны могут передвигаться не только шагом, но и на колесах, что позволяет доставлять посылки на большие расстояния.

Boston Dynamics сообщает, что может использовать для доставки большое количество своих роботов. В настоящее время компания занимается поиском партнеров в сфере логистики, которые помогут обеспечить масштабирование автоматизации доставки на «последней миле».

Источник — Boston Dynamics

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro