 

Знаменитый робопес Spot от Boston Dynamics готовится стать разносчиком посылок

17.07.2026, 12:15, Разное
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Знаменитый робопес Spot компании Boston Dynamics, который освоил уже множество профессий, готовится стать разносчиком посылок. Компания опубликовала видео, где он выступает в роли помощника водителя-курьера, доставляя посылки адресатам.

По прибытии к месту доставки робот выпрыгивает из почтового фургона, ждет, пока водитель закрепит у него на спине посылки, после чего начинает подъем по ступенькам к двери адресата. Перед дверью Spot слегка приседает на передние ноги, чтобы посылка по маленькому конвейеру съехала вниз. Завершив операцию, робот перемещается к другому дому.

По словам руководства Boston Dynamics, робот избавит курьеров-доставщиков от монотонной работы, что может быть вполне оправдано, даже несмотря на его внушительную стоимость в $75000. Spot может с легкостью переносить посылки размером 40 х 30 х 25 см.

При этом робот обеспечивает мягкую разгрузку посылки на поверхность, предварительно «потренировавшись» на доставке коробок с яйцами. Роботы-почтальоны могут передвигаться не только шагом, но и на колесах, что позволяет доставлять посылки на большие расстояния.

Boston Dynamics сообщает, что может использовать для доставки большое количество своих роботов. В настоящее время компания занимается поиском партнеров в сфере логистики, которые помогут обеспечить масштабирование автоматизации доставки на «последней миле».

Источник &#8212 Boston Dynamics


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