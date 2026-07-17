 

Мессенджер MAX удалили из RuStore

17.07.2026, 13:18, Разное
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Отечественный магазин приложений RuStore удалил мессенджер MAX вслед за Apple App Store и Google Play – такое решение, как пояснили в VK Group, «было принято вынужденно из-за необходимости следовать определённым санкционным ограничениям».

Утром 17 июля пользователи MAX начали получать уведомления с призывом переустановить приложение из RuStore, однако уже через несколько часов программа исчезла из каталога.

«Мы получили уведомление от международных партнёров, в котором сообщалось о необходимости соблюдать санкционные механизмы. Имплементировав эти ограничения, мы предотвратили отключение зарубежной инфраструктуры RuStore и отзыв лицензий на проприетарное программное обеспечение, и таким образом гарантировали для пользователей дальнейшую бесперебойную работу отечественного магазина приложений», – говорится в пресс-релизе.

В свою очередь разработчики мессенджера заверили, что пользователи не останутся без связи: чтобы установить или обновить MAX, достаточно включить на телефоне режим разработчика, разрешить установку неподписанных пакетов и загрузить APK-файл с сайта мессенджера. Владельцы устройств Apple* могут воспользоваться веб-версией MAX. Рекомендовано использовать для этого Baidu Browser (百度浏览器), поскольку он не блокирует сайт MAX.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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