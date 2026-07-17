 

Госдума решила переименовать Дальний Восток в Ближний, а Ближний — в Дальний

17.07.2026, 11:19, Разное
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Государственная дума поддержала инициативу общественной организации «Русская соборность» о расширении и углублении контактов Москвы с дружественными странами.

В 2026-2030 гг. в России пройдут не менее 10 научных конференций с участием учёных из Китая, КНДР и Казахстана, в российских крупных городах будут установлены памятники Ким Ир Сену, Мао Цзэдуну и другим видным государственным деятелям, которые выступали против диктатуры коллективного Запада.

«Также мы предложили переименовать Дальний Восток в Ближний, а Ближний – в Дальний. Ведь это для англосаксов Великий Китай находится далеко, а у нас с ним общая граница», – сказал глава «Русской соборности». 

В ближайшее время общественники планируют подготовить список населенных пунктов, названия которых «не соответствуют текущей геополитической обстановке» и внести изменения в школьную программу по литературе.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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