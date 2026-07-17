 

В «Ростехе» создали высокоточный беспилотный дорожный каток

17.07.2026, 21:45, Разное
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Изображение: Высокоточные комплексы

Ростех продемонстрировал инновационную разработку, созданную холдингом «Высокоточные комплексы» — беспилотный дорожный каток высокой точности модели РВ-11ДД-БП. О готовности к производству и поставкам нового катка рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер‑министром Михаилом Мишустиным.

Выпуск дорожно‑строительной техники — одно из направлений холдинга «Высокоточные комплексы», который наряду с высокотехнологичными изделиями выпускает и такую спецтехнику. Новинка способна работать в автономном режиме — она не требует непрерывного контроля со стороны оператора, может эксплуатироваться 24 часа в сутки, а погрешность ее траектории не превышает 2 см.

По данным Ростеха, техника готова к отгрузке заказчикам. Автоматизация управления позволит эффективнее вести дорожные работы и добиться стабильно высокого качества уложенного покрытия за счет минимизации ошибок, которые связаны с человеческим фактором.

Каток оснащен системой автопилота и самостоятельно следует по маршруту, который задается перед началом работ. Высокую точность позиционирования обеспечивают спутниковая навигационная система и набор специальных датчиков. Возможность практически непрерывной работы делает такую машину особенно востребованной при возведении масштабных объектов.Источник &#8212 Ростех


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