 

Продуктовым супермаркетам разрешили продавать бензин

17.07.2026, 16:18, Разное
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Минпромторг согласовало с Минэнерго протокол, разрешающий ретейлерам производить реализацию моторных топлив прямо в торговом зале. Мера призвана облегчить доступ граждан к бензину и дизельному топливу и снизить очереди на АЗС. В то же время приобрести топливо в магазине смогут обладатели бензопил и другого инвентаря из-за возможности залить жидкость в канистру.

«Не секрет, что у крупных сетей есть свой неизрасходованный запас топлива, при желании его можно реализовать в соответствии с российским законодательством. Нам тоже выгоден такой алгоритм из-за прозрачности учёта горючего», – пояснил глава Минэнерго Сергей Цивилёв.

Первые автоматические колонки уже начали появляться в крупных розничных сетях. Чтобы заправить ёмкость, покупателю необходимо указать вид топлива, его количество и вставить пистолет. По окончании заправки он в автоматическом режиме получит чек и оплатит товар вместе с другими позициями на кассе. Некоторые ретейлеры начали модернизацию парковок возле своих торговых точек – это позволит автомобилистам заправиться, не посещая торговый зал. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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