Врачи обнаружили связь между поеданием острого перца и опухолями пищевода

Международная группа ученых решила выяснить, как наличие в постоянном рационе перца чили влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Выводы оказались неоднозначными: в то время как связь пикантной приправы с раком желудка и кишечника не получила статистически надежных подтверждений, ситуация с пищеводом оказалась куда тревожнее. Результаты крупного метаанализа с участием более 11 тысяч человек опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition.

У участников исследований, которые употребляли больше всего острого перца, риск столкнуться с онкологическими заболеваниями пищеварительной системы в среднем был на 64% выше, чем у тех, кто избегал острой еды. Как выяснилось, сильнее всего чили бьет по пищеводу (в группе с максимальным потреблением чили вероятность развития рака именно этого органа оказалась почти в три раза выше). Наиболее выраженная статистика наблюдалась в регионах с традиционно острой кухней: в Азии, Африке и Северной Америке. В то же время в европейских странах подобной закономерности ученые не зафиксировали.

Главной причиной такой уязвимости считают капсаицин — химическое соединение, которое отвечает за остроту перца. Капсаицин активно стимулирует тепловые рецепторы организма, вызывая знакомое всем чувство жжения. Биологи предполагают, что регулярный контакт нежной слизистой оболочки пищевода с концентрированным веществом приводит к постоянному раздражению и хроническому воспалению тканей. Со временем поврежденные клетки начинают восстанавливаться с ошибками, что потенциально может запустить процесс перерождения здоровых тканей в злокачественную опухоль.

ВОЗ: Обжигающие напитки повышают риск рака пищевода Употребление напитков в горячем виде повышает риск развития рака пищевода. Об этом пишет журнал Lancet со ссылкой на Международное агентство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению … naked-science.ru

Авторы исследования зафиксировали четкую статистическую связь любви к чили и риска развития рака, но пока не могут с 100-процентной уверенностью заявить, что именно знаменитый перец — прямая причина болезни (роль могут играть сопутствующие факторы, такие как курение, употребление алкоголя или генетика). Кроме того, открытым остается главный практический вопрос: где проходит безопасная граница и несет ли умеренное потребление перца аналогичные риски для здоровья?

Этот вопрос остается дискуссионным в медицинской среде: в то время как отдельные научные работы указывали на локальные риски для пищевода, масштабные популяционные исследования показывали обратную картину. Так, по данным Американской кардиологической ассоциации, у любителей чили риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, напротив, значительно ниже.

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